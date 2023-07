La Gazzetta dello Sport – Juve, corsa contro il tempo: in attesa della sentenza Uefa.

L’edizione odierna del quotidiano, ha informato riguardo alla possibile esclusione della Juventus dalle coppe europee: non solo per quanto riguarda l’attuale qualificazione in Conference. La punizione sembrerebbe riguardare anche il prossimo anno. “Se la decisione non arriva la settimana prossima, la sanzione slitta al 2024-2025: in caso di qualificazione alla Champions sarebbe peggio”.

“Adesso per la Juve è una corsa contro il tempo. La sentenza della camera di controllo del Fair Play, relativa alle violazioni dei bianconeri, è attesa per la prossima settimana. I giudici stanno analizzando le carte e devono fare in fretta, altrimenti non ci saranno i tempi tecnici per un eventuale appello al Tas e tutto sarà rinviato al 2024-25, complicando non poco i progetti della Juve a lunga scadenza. Una cosa, infatti, sarebbe perdere la Conference, un’altra prevedere una squalifica più “punitiva” l’anno dopo, magari dopo essersi qualificati per la Champions. Naturalmente l’obiettivo dell’Uefa è finire in tempo e chiudere questo capitolo infinito”.

