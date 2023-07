Il Mattino – Scalvini per 50mln, ma ADL prepara due alternative.

Ormai Kim Min Jae è solo un ricordo, il coreano è pronto per la sua nuova avventura al Bayern Monaco. Il Napoli, dunque, da tempo sta sondando il terreno per più giocatori, che potrebbero prendere il suo posto. Il primo nome in lista è Giorgio Scalvini, valutato 50 milioni dall’Atalanta.

Tuttavia, De Laurentiis è consapevole della forte concorrenza, e non ha intenzione di partecipare ad aste. Dunque, per il patron ci sono due valide alternative, la prima è Max Kilman, 26enne del Wolverhampton da 40 milioni negoziabili, ed anche disposto alla trattativa. Il secondo è Robin Le Normand di proprietà della Real Sociedad.

