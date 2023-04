Napoli-Milan, per il ritorno Spalletti potrebbe cambiare modulo

Il Corriere dello Sport si concentra sulla sfida tra Napoli e Milan che andrà in scena il prossimo 18 aprile.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulla gara di Champions League tra Napoli e Milan che sarà disputata il 18 aprile. Secondo quanto riportato dal quotidiano, per la sfida che si terrà allo Stadio Diego Armando Maradona il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti potrebbe optare per un cambio di modulo in campo.

Ecco quanto si legge:

“Perché non provare un centrocampo a quattro con Ndombelé titolare dall’inizio, sacrificando Lozano, e Zielinski dietro al duo Kvara-Osi? L’assenza di Anguissa, squalificato nel ritorno, potrebbe essere coperta da Elmas. Siamo certi che il 4-3-3 sia l’unico modo in cui questa squadra può esprimersi? È solo un interrogativo, ma dopo aver sbattuto due volte la faccia contro il Milan, è legittimo porselo. Lo lasciamo alla solitudine di Spalletti.”

