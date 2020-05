Napoli, niente di grave per Fabian Ruiz. Stop precauzionale per lo Spagnolo

L’infortunio accorso a Fabian Ruiz non sarebbe grave

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’infortunio accorso a Fabian Ruiz non sarebbe grave. Lo Spagnolo ha accusato un lieve risentimento muscolare, e lo staff medico ha preferito dare uno stop in via precauzionale. Lo stesso Gattuso non vorrebbe rischiare uno stop più lungo, in vista del ritiro dove si cercherà di recuperare la forma dei calciatori azzurri. Il tecnico azzurro tira un sospiro di sollievo, dopo che anche Manolas in settimana è stato costretto a fermarsi per un infortunio muscolare che lo terrà fuori per 50 giorni circa.

