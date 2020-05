Caos diritti Tv, Napoli sul piede di guerra. Sky chiede uno sconto

Scoppia il caos sui diritti Tv, il Napoli pronto a battagliare

Secondo quanto riferito da Tuttosport, intorno alla questione diritti Tv è scoppiato il caos. Infatti, da oggi i club avranno la possibilità di far partire le ingiunzioni di pagamento nei confronti delle televisioni che non hanno saldato la rata bimestrale. Da un lato ci sono i club che chiedono di saldare quanto dovuto, mentre le Tv chiedono di aprire un dialogo. Tra i club più agguerriti c’è il Napoli, che potrebbe decidere di agire subito in maniera autonoma. Mentre Intrt, Milan e Juventus sembrerebbero meno intransigenti. Anche altri club come Sassuolo e Bologna hanno adottato una linea morbida, astenendosi adirittura sulal delibera della scorsa settimana. Sky avrebbe chiesto un forte sconto anche in caso di ripresa, mentre Dazn e Img sono farovelovi ad un dilazionamento di pagamento. La questione è ancora aperta, e nelle prossime settimane potrebbe arrivare un accordo nonostante la situazione al momento sembrerebbe bloccata.

