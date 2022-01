Napoli, nome nuovo per la difesa, Nicolas Tagliafico dell’Ajax

Interesse concreto per Tagliafico dell’Ajax, contatti già avviati.

Gianluca Di Marzio lancia una nuova notizia di mercato che riguarda il Napoli, Giuntoli sta tentando di regalare un esterno di livello a Luciano Spalletti, il nome è Nicolas Tagliafico dell’ Ajax, ecco quanto riportato dal giornalista:

“Il Napoli cerca un terzino sinistro da consegnare a Luciano Spalletti e nelle ultime ore si sono registrati contatti con l’Ajax per Nicolas Tagliafico, un giocatore che il club azzurro aveva cercato anche nelle precedenti sessioni di mercato. L’interesse del Napoli per l’argentino classe 1992 è concreto, ma la trattativa con l’Ajax è complicata, nonostante l’ex Independiente e Banfield sia in scadenza nel 2023″.