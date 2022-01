Ceccarini: “Il Napoli è sempre alla ricerca di un’occasione a sinistra, piace Olivera del Getafe”

Il mercato del Napoli non è chiuso, Giuntoli cerca un laterale sinistro.

Il giornalista Niccolò Ceccarini si è soffermato sul mercato azzurro attraverso il suo editoriale per Tuttomercatoweb, ecco quanto affermato:

“Con l’arrivo di Tuanzebe è stata compensata la partenza di Manolas ma il club azzurro è sempre alla ricerca di un’occasione per il ruolo di esterno basso a sinistra. Piace Mathias Olivera del Getafe. La società spagnola però non ha aperto all’ipotesi del prestito. Per giugno Mandava, in scadenza di contratto con il Lille, resta l’ipotesi più concreta”.