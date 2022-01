L’AVVERSARIO – Bologna contro Napoli al Dall’Ara

Terza giornata di ritorno, Napoli ospite del Bologna allo stadio Renato Dall’Ara.

La terza giornata del girone di ritorno vedrà il Napoli affrontare il Bologna allo stadio Renato Dall’Ara, alle ore 18:30 di lunedì 17 gennaio 2022. I rossoblu avranno senza dubbio voglia di riscatto a causa della sconfitta subita all’andata per 3-0, a segno Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne con due reti. Guardando la classifica, gli emiliani si trovano al decimo posto con 27 punti, ma restano a distanza di 10 punti dal Venezia quartultimo in classifica. Il gruppo di Siniša Mihajlović è reduce da una sconfitta contro il Cagliari per 2-1. Gli uomini di Luciano Spalletti invece, giungono alla sfida dopo una pesante sconfitta casalinga subita per 5-2 contro la Fiorentina in Coppa Italia, che ha causato anche l’eliminazione dalla competizione.

Il Bologna in campo

Siniša Mihajlović può finalmente sorridere dopo la buona notizia ricevuta, ritrova Medel e Vignato, entrambi negativi al Covid-19, recuperano anche Sansone, Soumaoro e Aaron Hickey. L’allenatore rossoblu pensa a costruire una solidità difensiva, Binks è in ballottaggio con Bonifazi, Skov Olsen in vantaggio su De Silvestri. Restano indisponibili Schouten, Kingsley e Santander oltre a Barrow e Mbaye impegnati in Coppa d’Africa. Per Mihajlovic quindi, difesa confermata con Bonifazi, Binks e Theate. Come quinto di centrocampo si rivede, appunto, Hickey e sulla trequarti, in appoggio a Arnautovic, Soriano e Orsolini. Ecco le probabili formazioni:

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Svanberg, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic. A disposizione: Bardi, Molla, Bonifazi, De Silvestri, Dijks, Viola, Pyyhtia, Sansone, Van Hooijdonk, Pagliuca, Cangiano, Falcinelli, Medel, Vignato indisponibili: Mbaye, Kingsley, Schouten, Barrow, Santander. Squalificati: -.

Il Napoli in campo

Nel Napoli, Spalletti dovrà rimettere ordine in campo dopo la batosta subita contro la Fiorentina in Coppa Italia, affronterà il Bologna di Sinisa Mihajilovic per riprendere la corsa Champions. Al Dall’Ara ritroviamo Zielinski e Mario Rui, entrambi negativizzati dal Covid. Ospina è ko per infortunio muscolare, ci sarà Meret a sostituirlo, inoltre recupera Victor Osimhen in attacco, che dovrebbe partire dalla panchina. Difesa, quindi, che rispetto alla gara di Coppa Italia, ritorna all’ antico con Juan Jesus a riprendersi il posto alla sinistra di Rrahmani. Fabian titolare al fianco di Demme, mentre riconfermato sulla trequarti Elmas con Mertens prima punta. Anche Lozano ritrova una maglia da titolare. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme; Fabian Ruiz; Lozano; Zielinski, Elmas; Mertens. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Marfella, Idasiak, Tuanzebe, Malcuit, Ghoulam, Lobotka, Zanoli, Petagna, Osimhen, Politano. Indisponibili: Anguissa, Koulibaly, Ospina, Insigne, Ounas. Squalificati: -.

I precedenti

Sono ben 126 i precedenti tra le due squadre, la 63esima edizione in casa emiliana. Il bilancio è nettamente a favore dei rossoblu con 31 vittorie, 14 pareggi contro le 17 affermazioni del club azzurro. L’ultima vittoria del Napoli in trasferta contro il Bologna in Serie A risale all’8 novembre 2020, Bologna vs Napoli 0-1.

L’arbitro di Bologna-Napoli

A dirigere la gara ci sarà l’arbitro Livio Marinelli.

Vincenzo D’Alessandro