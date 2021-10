Napoli, non ci sarà nessuna Fan Zone allo Stadio Maradona

Il quotidiano Il Mattino riporta una notizia relativa ad una presunta Fan Zone che potrebbe nascere all’interno dello Stadio Maradona.

Nei giorni recenti si è parlata della nascita di una Fan Zone all’interno dello Stadio Maradona. Si tratta di un settore dedicato ai gruppi organizzati, che però a quanto pare non è destinato a realizzarsi.

Ecco cosa riposta il Mattino:

“Lo Stadio non si riempie neanche col Bologna (ma che festa sugli spalti alla fine del match) e le Curve restano sempre senza ultras. E lo resteranno ancora a lungo se i gruppi organizzati si attendono concessioni. Nulla da fare. Anche se gli assessori comunali prestigiosi come Edoardo Cosenza, ex preside di Ingegneria, sostengono da tifoso da Curva, la realizzazione di una Fan Zone, il tema non è neppure preso in considerazione. Il Napoli per primo non lo ritiene realizzabile.”

