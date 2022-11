Napoli, non solo Demme: anche Gaetano verso la permanenza

La redazione di Sky Sport ha fatto il punto della situazione sul mercato del Napoli concentrandosi su Diego Demme e Gianluca Gaetano.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport il Napoli avrebbe intenzione di confermare la permanenza di Gianluca Gaetano. L’attaccante sarebbe corteggiato da diversi club in Serie A, tuttavia il piano della Società sarebbe far crescere il giovane classe 2000.

Ecco quanto riportato in merito:

“Come Diego Demme, fuori dalla lista Champions per un infortunio, tre presenze e 20 minuti giocati in campionato. È vero per caratteristiche non è l’alternativa ideale a Lobotka, ma il tedesco è perfettamente integrato nel progetto, non ha puntato i piedi e sa che Spalletti gli darà spazio. Trovare un altro sul mercato risulta difficile, stesso discorso per Gianluca Gaetano, che come Demme di estimatori in Serie A ne ha parecchi. 64 minuti in campo e 6 presenze equamente divise tra campionato e Champions, ma soprattutto una duttilità tattica e un potenziale ancora non espresso su cui l’allenatore è intenzionato a lavorare.”

