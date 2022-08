Napoli, nulla di fatto per Navas: pronto il rinnovo per Meret

Il giornalista Ciro Venerato ha affermato che non ci sarebbe ancora la fumata bianca tra il Napoli e Keylor Navas.

La trattativa tra il Napoli e Keylor Navas sembra non essere destinata a concludersi. Il giornalista Ciro Venerato è intervenuto su Rai Due, nel corso della trasmissione Diretta Mercato. Secondo quest’ultimo Napoli e Paris Saint-Germain non sarebbero riuscite a trovare l’accordo per la buon uscita del portiere originario del Costarica. Intanto mancano davvero pochissimi giorni alla chiusura della sessione estiva di calciomercato: se il club azzurro non riuscirà a portare l’estremo difensore a Napoli opterà sicuramente per il rinnovo di Alex Meret.

“Non ci sono novità per il Napoli per quanto riguarda Keylor Navas in quanto non è stato trovato l’accordo per la buona uscita sul Paris Saint-Germain. Il Napoli è pronto per il rinnovo di Meret per altre cinque stagioni. Fabian è andato a Parigi mentre Osimhen resta . Ronaldo non arriverà a Naopli.”

