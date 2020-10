Napoli, nuovi tamponi. Allenamenti spostati in attesa del responso

Napoli, effettuati nuovi tamponi

Come riportato da Sky Sport, il Napoli ha effettuato nuovi tamponi alla squadra. I giocatori, alle 8:30 di questa mattina si sono recati a Castel Volturno per sottoporsi al tes. La seduta che doveva svolgersi in mattinata, è stata spostata alle 15:00 in attesa dei risultati . Dopo aver effettuato il tampone direttamente dalle proprie auto, tutti i membri della rosa hanno fatto ritorno nelle loro abitazioni. Solo chi risulterà negativo, potrà prendere parte alla seduta di allenamento.

