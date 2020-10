Calciomercato – Con l’inserimento di Babayoko, Demme potrebbe lasciare Napoli

Babayoko sempre più vicino al Napoli: quale futuro per Diego Demme?

Babayoko sempre più vicino al Napoli. Raffaele Auriemma, dalla pagine di Tuttosport, apre una finestra anche sul futuro di Diego Demme qualora dovesse terminare positivamente la trattativa col francese del Chelsea:

“Babayoko ha detto sì al Napoli e adesso tocca al presidente De Laurentiis chiudere la trattativa con gli inglesi del Chelsea, disposti a cedere il mediano in prestito. Con l’inserimento del centrocampista francese nello scacchiere di Gattuso, gli azzurri potranno sdoganare definitivamente il 4-2-3-1 tanto voluto dal mister calabrese. In tutto questo, non è escluso che entro lunedì possa essere trovata una nuova sistemazione a Demme, giocatore poco utilizzabile nel modulo super offensivo”.

