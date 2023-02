Napoli, occasione di mercato in Champions League: piace giocatore dell’Eintracht

Napoli, occasione di mercato in Champions League: piace un giocatore dell’Eintracht Francoforte

Calciomercato – Occasione di mercato Napoli in Champions League, attenzionato un giocatore dell’Eintracht Francoforte.

Uno dei calciatori che piace allo scouting partenopeo Giuntoli è Evan Ndicka, centrale classe ’99 attualmente in forza all’Eintracht Francoforte. Il Napoli avrà modo di vederlo da vicino, visto che il club tedesco sarà il prossimo avversario degli azzurri agli ottavi di finale di Champions League.

Si tratterà anche di una potenziale occasione per cementare i rapporti. Sì, perché il contratto di Ndicka scadrà a giugno 2023 e sarà quindi acquistabile a parametro zero. Sulle sue tracce,del giocatore però, non c’è solo il Napoli: l’Inter lo segue per il dopo Skriniar, così come Juventus e Roma. Ma occhio anche alle sirene dalla Premier League.

