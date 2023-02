Udinese_Sassuolo: infortunio per Berardi, può saltare il Napoli

Domenico Berardi si ferma per infortunio

Tegola per il Sassuolo in vista della gara di venerdì 17 febbraio contro il Napoli. Durante la gara della Dacia Arena contro l’Udinese Domenico Berardi è uscito dal campo dopo 12 minuti a causa di un problema muscolare alla coscia. In dubbio quindi la sua presenza contro il Napoli.

Fonte foto: Flickr

