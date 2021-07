Napoli: oggi la presentazione di Luciano Spalletti

L’ex tecnico di Roma ed Inter verrà presentato a Castel Volturno

Nella giornata di oggi, alle ore 15:00 presso il Konami Training Center di Castel Volturno verrà presentato Luciano Spalletti. Il nuovo tecnico del Napoli farà le sue prime dichiarazioni in azzurro e in sua presenza ci saranno il presidente Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Sarà possibile seguire la conferenza stampa in diretta sul canale Youtube ufficiale del SSC Napoli o sulla pagine Facebook del club. La diretta televisiva sarà affidata a Sky, e sarà visibile anche in streaming tramite Sky Go e Now Tv.

