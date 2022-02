Napoli – Oggi la prima delle tredici ‘figate’ per blindare un posto in Champions

Corriere della Sera – “Oggi la prima delle tredici «figate» per blindare un posto tra le prime quattro”.

Il quotidiano focalizza sulla sfida di oggi tra Cagliari e Napoli:

“Oggi la prima delle tredici «figate» (l’allenatore insiste a definire così le ultime partite della stagione) per blindare un posto tra le prime quattro e spingersi evidentemente oltre.

Lo sgambetto all’ex Mazzarri non è semplice: il Cagliari in piena lotta salvezza ha trovato una identità, è reduce da tre risultati utili consecutivi e aspetta il Napoli con l’intenzione di chiudere gli spazi e non lasciare traiettorie semplici di passaggio. Colpire in ripartenza: la strategia della partita di Mazzarri può essere la stessa che si è rivelata vincente nella trasferta di Bergamo contro l’Atalanta”.

