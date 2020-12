Napoli, Osimhen: sfilacciamento al tendine della spalla destra, i probabili tempi di recupero

Si dovrà aspettare almeno fino a dopo le festività per sapere quando Osimhen tornerà in campo

Le condizioni di Victor Osimhen rimangono un mistero, tra possibili date e pronostici in tanti hanno cercato di prevedere il ritorno in campo dell’attaccante, ma ad ora la verità è solo una, che non si sa per certo. Tuttosport nella sua edizione odierna parla di uno sfilacciamento del tendine che permette di alzare il braccio, conseguenza della lussazione della spalla destra. Il quotidiano riporta che non è ancora possibile sapere quando tornerà in campo, una prima verifica verrà effettuata dopo le feste natalizie.

