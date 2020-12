Napoli, Insigne: pronto il ricorso in caso di due o più giornate di squalifica

Gli azzurri combatteranno fino in fondo per ridurre la squalifica del capitano Lorenzo Insigne

Il Napoli è pronto a fare ricorso, lo riporta Repubblica. Il quotidiano fa sapere nella sua edizione odierna che nel caso a Lorenzo Insigne venissero inflitte due giornate di squalifica la società azzurra farà ricorso con l’obbiettivo di vedere ridotta la sanzione, in modo tale da perdere Insigne solo per la partita contro la Lazio e riaverlo a disposizione per quella successiva.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pistocchi tuona: “Il calcio è finito”

Milik alla Juve – Pirlo insiste ma Gattuso non vuole contropartite

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB