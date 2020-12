The Best Fifa Men’s Player: vince Lewandowski, la delusione di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo non ha preso bene la premiazione di Robert Lewandowski

The Best Fifa Men’s Player è stato consegnato a Robert Lewandowski. Il polacco, che è reduce da una stagione straordinaria con il Bayern Monaco culminata nella vittoria della Champions League, era nella finalissima Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Il numero 7 della Juventus però non ha preso di buon grado la decisione, dimostrandosi molto contrariato. Da quando veste la maglia bianconera il portoghese non ha più ricevuto premi singoli da Uefa e Fifa.

