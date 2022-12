Napoli, Osimhen: “Spalletti crede in me, adesso è solo l’inizio”

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del quotidiano “Il Mattino”.

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni de “Il Mattino”. Il giocatore ha parlato del suo futuro facendo intendere che per il momento vuole restare nel club azzurro. Non manca qualche riferimento al suo recente infortunio ed al tecnico Luciano Spalletti che ha sempe creduto in lui.

Ecco le sue parole:

“Il futuro è vincere qualcosa di importante in Italia. Difficile poter pensare a qualcosa di meglio del Napoli: è una delle più grandi squadre di Europa, è un club straordinario, ed è normale che adesso sono concentrato solo su quello che dobbiamo fare in questa stagione. Perché non abbiamo fatto ancora nulla: dobbiamo vincere qualcosa. Poi vedremo cosa succederà. Il gol a cui sono più affezionato? Quello che segnerò e farà vincere lo scudetto al Napoli.

La mia crescita è legata a Spalletti: lui crede in me. Mi dà stimoli, mi fa lavorare sodo e non mi fa fermare mai. E con lui è tutto più semplice perché capisci che è un lavoro che ti fa fare per migliorare ancora. È solo l’inizio per me, non ho raggiunto ancora nessun traguardo. “L’infortunio è stato pesante, come l’operazione e il lungo periodo in cui sono stato fermo. Togliere la mascherina? Non ci penso proprio. Non c’entra nulla l’aspetto mentale, la mascherina è una protezione fisica e me la tengo. Non è una cosa di scaramanzia, sono più tranquillo così: la mia faccia la proteggo meglio indossandola. E non me la tolgo.”

Fonte foto: Instagram @victorosimhen9

