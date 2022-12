Stylo24 – Consigliere Simeone: “È ora che De Laurentiis saldi i debiti con il comune”.

Il consigliere comunale, appartenente alla Commissione bilancio, Nino Simeone, è intervenuto in merito al consueto omaggio della SSC Napoli, che ha inviato la divisa natalizia che i giocatori stanno utilizzando per le amichevoli durante la sosta. Dunque, le parole del consigliere non sono state quelle aspettate: “De Laurentiis saldi i debiti con il comune”