Napoli, Osimhen: spunta la data per il rientro in campo, scampato il rischio di un lungo stop

Il nigeriano potrebbe essere a disposizione di Gattuso addirittura per la trasferta di Reggio Emilia

Buone notizie in casa Napoli, l’infermeria si sta man mano svuotando e Rino Gattuso sta ritrovando diversi giocatori, tra questi c’è anche Victor Osimhen. L’edizione odierna de Il Mattino riferisce che l’attaccante è tornato ad allenarsi, seppur a parte, a Castel Volturno. Il suo rientro dovrebbe avvenire in occasione della sfida casalinga contro il Bologna, ma non è da escludere che possa essere convocato anche per la trasferta di Sassuolo.