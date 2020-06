Napoli, Ospina e Meret si alterneranno fino al termine della stagione

“Tu e Ospina vi alternerete in questo finale di stagione”. Come riporta l’edizione odierna di Repubblica, sarebbe stata questa la promessa fatta da Rino Gattuso ad Alex Meret, grande protagonista nella finale di Coppa Italia contro la Juventus.

“La gerarchia è stata nuovamente azzerata. Prima l’uno, poi l’altro. E viceversa. E se nel ballottaggio di domani a Verona la spunterà Ospina come pare, Meret potrebbe giocare contro la sua ex squadra, la Spal, domenica al San Paolo” scrive il quotidiano.

Dopo le prestazioni in Coppa Italia non poteva essere altrimenti: Ospina è stato a dir poco fenomenale con l’Inter, mandando di fatto il Napoli in finale e riuscendo a riprendersi nonostante la papera clamorosa in apertura. Meret, come un veterano, ha affrontato la Juventus in finale con una marea di pressioni sul collo. Risultato? Un paio di parate decisive ed un rigore preso a Dybala, e trofeo a casa. Giusto che il Napoli li alterni fino a fine stagione, staremo a vedere in che modo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli, Milik può ancor rinnovare: le ultime

Napoli, fastidio muscolare per Mertens: col Verona gioca Milik

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Calabria: ritrovato cadavere in mare