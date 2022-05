Napoli: passi in avanti per Traoré ma persiste l’interesse della Roma

Giuntoli vorrebbe bruciare la concorrenza per il giocatore neroverde

Calciomercato.com fa il punto della situazione sulla trattativa Napoli-Sassuolo per Hamed Junior Traoré. Il giocatore sarebbe uno degli obbiettivi principali degli azzurri, i quali avrebbero già fatto una prima offerta da 16 milioni più bonus, ritenuta però insufficiente. Su Traoré c’è anche l’interesse della Roma e di alcune società della Premier League ma è il Napoli ad avere mosso i passi più significativi. Le pretese del club emiliano sarebbero di 25 milioni di base fissa più bonus per arrivare a circa 30 milioni per cedere il gioiello classe 2000. Il Napoli, si legge, dovrebbe sottoporre un’altra offerta nei prossimi giorni.

