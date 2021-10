Napoli pazza di gioia, tra nove mesi Mertens sarà papà

Dries Mertens e la moglie Cat hanno annunciato l’arrivo del loro primo figlio.

È da poco circolata la notizia che Dries Mertens è la sua Kat diventeranno genitori a marzo 2022… È la notizia di una vita che sta per arrivare e di per sé è una bella notizia.

Quello che lascia a bocca aperta è la dimensione della notizia, se avesse riguardato la nipote della signora di fronte ci avrebbe fatto piacere per quanto tempo? 5 minuti? 10 minuti? Poi saremmo tornati a fare e pensare quello che stavamo pensando e facendo.

Questo ragazzo arrivato dal Belgio, è entrato piano piano nelle nostre case, nelle nostre vite con il suo modo di festeggiare la vita, sempre col sorriso, a suon di gol è diventato uno di noi, insieme a sua moglie, due napoletani come noi…

La notizia della gravidanza permane nei cuori, questa nascita sarà attesa da una città intera e ditemi in quale altro posto accade ciò, dove altro poteva succedere se non a Napoli, la città più adottiva del mondo. Tanti non lo conosceranno mai, eppure tutti vorrebbero portare anche un piccolo omaggio alla creatura, nostro nipote. Parole che in altri contesti non avrebbero senso ma trovano terreno solido se si pensa cosa sia il Napoli a Napoli e chi sia diventato Dries per il popolo azzurro.

Se dovesse arrivare un maschietto tanti hanno già pensato al nome Ciro, il vero Ciro Mertens all’anagrafe però pensandoci un Ciro in famiglia già c’è, se è maschio voto per Diego, tutta la vita.

Mario Scala