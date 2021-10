Mertens, probabile addio a fine stagione. Offerte dagli Stati Uniti

Probabile l’addio di Mertens al termine della stagione

Dries Mertens al termine della stagione potrebbe dire addio alla maglia azzurra, vista anche la scadenza del contratto. Come riportato dal Corriere dello sport, l’attaccante belga ha già avuto delle proposte dalla MLS. Ecco quanto riportato:

“Uno svincolato che in questo periodo è corteggiatissimo in America: il futuro di Dries, infatti, potrebbe essere in Mls. E allora, vuole fa’ l’americano. Magari il canadese: fatto sta che la Major League Soccer potrebbe diventare il prossimo campionato di Mertens. Operazione concreta, possibile. Dries ha preso in considerazione anche nell’ottica di una scelta di vita, di un’esperienza in un mondo affascinante. Stati Uniti o Canada che sia, si vedrà. C’è ancora un po’ di tempo per capire e riflettere, e soprattutto ci sono due sogni da realizzare: la paternità a marzo, lo scudetto a Maggio. Dries ci spera, ci crede e farà di tutto per aiutare la squadra a scrivere l’impresa”.

