Salernitana-Napoli, Zieliński e Politano tornano titolari

Salernitana-Napoli, la probabile formazione azzurra

Salernitana-Napoli si avvicina e Spalletti ha già in mente la formazione da schierare, con due ritorni dal primo minuto. In porta nuova conferma per Ospina, che sembra ormai aver guadagnato i gradi da titolare. In difesa conferma per la coppia Koulibaly-Rrahmani, sui lati ci saranno Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo torna Zielisnki, che completerà la mediana con Fabian e Anguissa. Al centro dell’attacco ci sarà Victor Osimhen, ai lati Insigne e Politano.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

