Il Napoli pensa al rinnovo di Ndombele, due cessioni in estate

Emmanuele Cammaroto riporta che il Napoli avrebbe intenzione di rinnovare il contratto di Tanguy Ndombele, inoltre ci sarebbe qualche cessione.

Il giornalista Emanuele ha riportato su Napoli Magazine le ultime novità di mercato, soffermandosi in particolare sul rinnovo del centrocampista Tanguy Ndombele. Il Napoli sarebbe contrario a pagare 25 milioni al Tottenham, probabilmente anche per tale ragione il prolungamento dell’accordo potrebbe avvenire. Cammaroto fa sapere anche che ci saranno delle probabili cessioni, ma nel complesso il Napoli vuole confermare il gruppo attuale.

Ecco cosa si legge:

“L’idea per la prossima stagione e’ quella di confermare il gruppo attuale con un paio di operazioni in uscita. Andranno via Demme, Lozano e forse Zielinski. Da capire il futuro di Meret, mentre per Ndombele il Napoli aspetta questa seconda parte di stagione per tirare le somme. ADL e Giuntoli non intendono versare 25 milioni nelle casse del Tottenham, si pensa di chiedere uno sconto. Tuttavia potrebbe essere rinnovato il prestito.”

