Napoli, per la difesa spunta il nome di Min-Jae Kim del Fenerbache

Napoli, Min-Jae Kim è il nome nuovo per la difesa

Secondo a quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio portale, il difensore del Fenerbache Min-Jae Kim è il nome nuovo per sostituire Manolas. Ecco quanto si legge:

“Da tempo nella lista di Cristiano Giuntoli, che aveva provato a prenderlo già nell’ultima sessione di mercato, Min-Jae Kim è ora tra i primi posti nelle preferenze del club azzurro. L’operazione resta complicata vista la volontà del Fenerbahce di trattenerlo. Alto 1.90m, si è trasferito in Turchia nell’agosto 2021 dal Beijing Guoan per 3 milioni di euro. Con la maglia del Fenerbahce ha fin qui totalizzato 23 presenze tra campionato ed Europa League, imponendosi come una pedina fondamentale della squadra di Istanbul. Il sudcoreano spicca per il fisico longilineo e l’altezza, che lo rende un fattore importante nel gioco aereo. Cresciuto calcisticamente in patria, nel Suwon, si è imposto a livello internazionale nei Jeonbuk Motors prima di trasferirsi in Cina e successivamente in Turchia. Ha compiuto anche la trafila nelle Nazionali giovanili della Corea del Sud, fino alla selezione maggiore”.

