Rugani, l’agente: “Il Napoli ha altri progetti, ma risponderei volentieri a Giuntoli”

L’agente di Rugani su un presunto interessamento del Napoli

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte, dove ha commentato un presunto interesse del Napoli verso il suo assistito. Ecco quanto dichiarato:

“Non credo che si sposti qualcosa in questo mercato. Le squadre sono più conservative e un pochino meno spendaccione e su questo posso essere anche d’accordo. Rugani al Napoli? Credo che abbia delle altre idee il club perché dopo l’interesse degli anni scorsi non hanno avuto determinate idee. Potrebbe giocare subito contro la Juventus? Il calcio è particolare anche per questo. Ora parliamo di fantasie, però in genere in Italia abbiamo un retaggio culturale di un certo tipo, difficilmente una squadra dà un giocatore a un club con cui combatte per un obiettivo. Abbiamo anche noi il nostro campanile. Sarà un nostro limite e un nostro pregio ma è così. e dovesse arrivare la telefona di Giuntoli? Gli rispondo con piacere. Se un club importante ti fa una telefonata, qualsiasi sia la condizione, è giusto parlarne. Sempre dicendo che bisogna restare e ritornare al grandissimo rispetto per il club che ti ha in seno, perché sei un professionista. Ci vuole rispetto per i calciatori ma anche per i club.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, per la difesa spunta il nome di Min-Jae Kim del Fenerbache

Calciomercato, il Napoli ancora su Muriel. Le voci si fanno sempre più insistenti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nuovo record contagi in Francia, oltre 200.000 in 24 ore