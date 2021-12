Calciomercato, il Napoli ancora su Muriel. Le voci si fanno sempre più insistenti

Calciomercato, Muriel al Napoli affare ancora possibile

Come riportato da Sport del Sud quello di Muriel al Napoli è un affare ancora possibile, nonostante in molti hanno smentito questa voce di mercato il portale rilancia nuovamente la notizia. Ecco quanto riportato:

“L’indiscrezione ha fatto il giro del web, ottenendo favori e contrasti. Nel frattempo, abbiamo continuato a lavorare, per ottenere maggiori informazioni riguardo alla trattava, fino ad arrivarne alle origini. Il discorso tra le parti, Napoli e Atalanta, si sarebbe aperto nei giorni precedenti all’affare Boga. L’esterno del Sassuolo, infatti, era da tempo nel mirino di entrambe le società. Il taccuino di Sartori sotto la voce rinforzi di gennaio riportava il nome dell’ivoriano, così come quello di Giuntoli nella lista possibili sostituti di Insigne. Da qui una prima chiacchierata tra Percassi e De Laurentiis, con il Presidente azzurro che avrebbe confermato la volontà della sua società di non partecipare ad aste, manifestando un interesse scemato ma allo stesso tempo la consapevolezza di dover pensare a rinfoltire il reparto offensivo in caso d’addio anticipato di Insigne. C’è quasi tutto, c’è la base d’accordo tra le due società. Cosa manca? Manca un incastro di tasselli, il tempo che tutto vada come potrebbe”.

