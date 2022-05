Napoli, permanenza incerta per Fabian e Zielinski: due giocatori nel mirino

Il Napoli avrebbe già individuato qualche giocatore per sostituire Fabian Ruiz e Piotr Zielinski in caso di partenza.

Il campionato sta per finire ed il Napoli sta studiando sempre di puù le mosse di mercato per la prossima stagione. Alcune permanenze all’interno del club azzurro sono incerte e l’edizione odierna di Tuttosport si focalizza su Fabian Ruiz e Piotr Zielinski. Secondo il quotidiano il Napoli avrebbe già pensato a qualche nome per sostituirli in caso di partenza.

Ecco quanto riportato.

“Il centrocampo nel quale avranno una propria centralità Anguissa ed Elmas avrebbe bisogno di (almeno) un’altra figura: nell’elenco, Svanberg (23) del Bologna e Barak (28) del Verona. Ma mica solo loro. E a sinistra, dove c’è da sistemarsi, se il Getafe continuerà a chiedere 20 milioni per Olivera (24), Giuntoli richiamerà l’AZ per Wijndal (22), sperando di non doversi confrontare con irragionevoli richieste.”

