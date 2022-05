Spezia, il report dell’allenamento in vista del Napoli

Lo Spezia continua il programma di allenamento in vista della sfida contro il Napoli.

Lo Spezia di Thiago Motta si prepara ad affrontare il Napoli per l’ultima giornata di campionato. Il club ligure, che sarà in serie A anche per la prossima stagione, continua ad allenarsi per scendere in campo nel migliore dei modi domenica prossima.

La Società ligure ha infatti reso noto il programma di allenamento della giornata di ieri. Simone Bastoni ha continuato con le terapie e nella giornata di oggi è prevista una nuova seduta.

“Prosegue sul terreno di Follo la preparazione delle Aquile, che domenica affronteranno il Napoli nell’ultima giornata di campionato. Seduta tattica quella svolta dai ragazzi di mister Thiago Motta, che dopo il consueto riscaldamento tecnico, hanno lavorato su situazioni offensive per chiudere con una partitella a campo ridotto. Hristov, Colley, Ferrer e Nzola hanno svolto lavoro personalizzato. Prosegue con le terapie Simone Bastoni. Domani mattina nuova seduta al ‘Picco’.”

