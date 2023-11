Napoli, persi 2 milioni di euro a causa del pareggio in Champions

A causa del pareggio nella sfida di Champions League contro l’Union Berlino il Napoli avrebbe perso circa 2 milioni di euro.

Il quotidiano Tuttosport si è soffermato su una notizia non proprio positiva relativa al Napoli di Rudi Garcia, in particolare ad una perdita di 2 milioni di euro avvenuta per il pareggio nell’ultima sfida di Champions League.

Ecco quanto si legge in merito all’argomento:

“I conti non tornano e De Laurentiis si è riprecipitato a Castel Volturno. Ieri mattina era di nuovo lì, col Napoli che ha solo pareggiato mercoledì con l’Union Berlino. Un risultato inatteso che ha comportato un’altra conseguenza negativa: nelle casse del club sono entrati quasi 2 milioni in meno a causa del gol di Fofana (930mila per il pareggio invece degli 2,7 milioni previsti per la vittoria).”

