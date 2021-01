Napoli, Petagna: oggi la visita per stabilire i margini di recupero, in dubbio per la Supercoppa

Andrea Petagna rischia di saltare la finale di Supercoppa contro la Juventus

Andrea Petagna ha subito un trauma contusivo al polpaccio sinistro durante la partita di ieri in cui il Napoli ha battuto per 6-0 la Fiorentina. L’ex attaccante della Spal si è reso protagonista di un ottima prestazione fornendo anche due assist, ma da come riporta Tuttosport nella sua edizione odierna, il colpo subito potrebbe impedirgli di prendere parte al match di mercoledì contro la Juventus in occasione della finale di Supercoppa.

Questo è quanto si legge nel quotidiano:

“Per la finale di Supercoppa mancheranno certamente Osimhen e Fabian Ruiz, entrambi in isolamento per smaltire il coronavirus, poi bisognerà capire che conseguenze ha portato l’infortunio che ha costretto Petagna ad uscire dal campo zoppicando. La diagnosi racconta di un «trauma contusivo» al polpaccio sinistro e oggi il centravanti sarà visitato per capire i margini di recupero entro mercoledì. Il posto di Petagna è stato preso al 28’ della ripresa da Mertens, tornato dopo un mese di stop forzato per la distorsione alla caviglia che si era procurato durante Inter-Napoli. Riuscirà a trovare in questi due giorni la condizione migliore per giocare titolare contro la Juventus? Forse no, però il conforto per Gattuso arriva dalle prestazioni di Insigne, Lozano e Zielinski, tutti in condizioni smaglianti“.

