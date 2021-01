Damascelli, Juventus: “Pirlo? Sconfitta sua e di chi lo ha scelto, rimane poco della squadra campione d’Italia”

Il giornalista critica pesantemente i bianconceri

Tony Damascelli ha commentato la sconfitta della Juventus per 2-0 nel match di ieri contro l’Inter di Antonio Conte nel suo editoriale per Il Giornale, il giornalista ha criticato pesantemente i bianconeri e il loro allenatore Andrea Pirlo.

Queste le sue parole:

“Ha vinto Conte, ha perso Pirlo. E non c’entra soltanto il risultato. L’Inter si è tolta dalle spalle la Juventus o quello che è rimasto della squadra campione, lenta, prevedibile, con alcune scelte cocciute del suo allenatore che ha puntato ancora sul gigolò di cognome Rabiot, utile per gli allenamenti ma non per le partite vere dove si rischiano le gambe e la faccia. Inter tosta come si sa, in superiorità di gioco e di potenza, consapevole di poter approfittare di un avversario privo di tre titolari pesanti, tutti della terza linea. Il raddoppio interista ha smascherato lo sbandamento tattico juventino e l’assoluta latitanza di Pirlo nella lettura della partita, con i cambi ritardati e sbagliati. La sconfitta è la sua e di chi lo ha scelto, i reduci e sopravvissuti, su tutti Ronaldo orribile, hanno consegnato la vittoria, e forse altro, all’Inter di Conte che avrebbe potuto anche dilagare”.

