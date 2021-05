Napoli, Politano convocato da Mancini per l’ultima sfida prima dell’Europeo

Matteo Politano rientra nella lista dei convocati per disputare la sfida contro il San Marino, ultima gara prima del prossimo Campionato Europeo di calcio.

È stata pubblicata la lista completa dei giocatori convocati per la sfida amichevole contro la Nazionale di San Marino. Essa sarà l’ultima sfida prima dell’inizio del prossimo Campionato Europeo. Tra i convocati c’è anche Matteo Politano, il centrocampista del Napoli che inizialmente sembrava non rientrare nei piani del tecnico Roberto Mancini. Politano non sarà l’unico giocatore del Napoli a far parte della squadra. Insieme a quest’ultimo saranno presenti anche il portiere Alex Meret, il difensore Giovanni Di Lorenzo e l’attaccante e Capitano del Napoli Lorenzo Insigne.

A seguire ecco la lista completa di tutti i giocatori convocati:

Portieri: Alessio Cragno, Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, Salvatore Sirigu;

Difensori: Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Cristiano Biraghi, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Florenzi, Manuel Lazzari, Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola, Rafael Toloi;

Centrocampisti: Nicolò Barella, Gaetano Castrovilli, Bryan Cristante, Manuel Locatelli, Lorenzo Pellegrini, Matteo Pessina, Stefano Sensi, Marco Verratti;

Attaccanti: Andrea Belotti, Domenico Berardi, Federico Bernardeschi, Federico Chiesa, Vincenzo Grifo, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Moise Kean, Matteo Politano, Giacomo Raspadori.

