Napoli, i giocatori potrebbero organizzare una manifestazione per Gattuso

I giocatori del Napoli potrebbero preparare una manifestazione in favore di Gennaro Gattuso.

Manca una sola gara alla fine di questa stagione di campionato ed il Napoli è sempre più vicino all’obiettivo Champions League. Il merito è indubbiamente anche di Gennaro Gattuso, che anche nei momenti di difficoltà, quando l’obiettivo sembrava lontanissimo, non ha mai smesso di crederci. Dopo la gara con l’Hellas Verona Gattuso probabilmente saluterà la squadra, ma non è esclusa una manifestazione in suo onore organizzata dagli stessi calciatori, per ringraziarlo di tutto ciò che ha fatto per loro.

A riportare ciò è il Corriere del Mezzogiorno:

“Un gruppo che ha stabilito negli ultimi mesi un rapporto di forte empatia, lo ha seguito nella cura dei dettagli. È riuscito a dimostrare, forse per la prima volta, di aver conquistato maturità. Non è escluso che domenica sera al Maradona, nel caso di risultato positivo e dunque di accesso alla Champions, possa esserci una manifestazione forte e anche plateale a favore dell’allenatore. Gattuso non si è lasciato condizionare da nulla, nel bene e nel male.”

