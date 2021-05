Under 15 due Test-Match: V.Entella-Spal e Pro Vercelli-Monza

Tutto Calcio Giovanile riporta: domenica 16 maggio sono state disputate due gare Test-Match valide per la categoria Under 15.

Domenica sono state disputate due gare tra V.Entella – Spal e Pro Vercelli – Monza.

A Vercelli, al Centro Sportivo “Ardissone” è stato disputato il match Pro Vercelli – Monza. Nel primo tempo al 29esimo il Monza si porta in vantaggio con il gol di Mereghetti e nella ripresa raddoppio per i biancorossi. Su rigore, al 58esimo, battuto da Beltrami la Pro Vercelli riapre il match e pochi minuti dopo avviene un’espulsione per Ranieri del Monza. Ma Nenè riesce a realizzare il terzo gol e chiudere la partita. Importante successo dunque per il Monza U15 di mister Palladino che batte in trasferta la Pro Vercelli 3-1.

A Chiavari, al Centro Sportivo “Daneri” è stata disputata la partita Virtus Entella – Spal. Il match ligure si è concluso con un pareggio dal risultato di 2-2, con i gol di Ercolano e Satalino per la Spal e quelli di Caprini e Macchini per l’Entella.

