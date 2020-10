Napoli, problemi tecnici per alcuni tamponi. Test ripetuto

Napoli, rifatti i tamponi

Giuseppe Portella, professore di patologia clinica alla Federico II, è intervenuto ai microfoni di Canale 21. Ecco quanto dichiarato:

“Come spesso avviene, non si riesce a ottenere un risultato dei tamponi per motivi tecnici. Abbiamo rifatto il test per alcuni calciatori e tutti sono risultati negativi. Si era trattato solo di un problema tecnico. Ora speriamo solo siano tutti negativi i tamponi di domani”.

