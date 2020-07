Napoli, Rata non pagata, ADL vuole spegnere il segnale Sky: le opzioni

L’assemblea dei club di Serie A, che si riunirà lunedì prossimo, sceglierà quale atteggiamento opporre a Sky, colpevole di non aver saldato l’ultima rata dei diritti televisivi della stagione 2019-20, per un totale di 131 milioni di euro. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che alcuni presidenti spingono per la soluzione più drastica, cioè quella di oscurare il segnale.

Altri vorrebbero invece tentare una possibile riconciliazione o comunque non arrivare a scelte estreme. Del primo gruppo fa parte il presidente del Napoli De Laurentiis, che addirittura ipotizza lo spegnimento del segnale come iniziativa personale.

