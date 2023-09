UFFICIALE – Napoli-Real Madrid è già sold-out! Non ci sarà fase 3 di vendita: biglietti polverizzati.

Napoli–Real Madrid è già tutto esaurito. Ne parla Tuttomercatoweb, che evidenza la grande affluenza di tifosi che si sono messi in fila per ore, con la speranza di acquistare il proprio biglietto. Dopo la prelazione per gli abbonati ieri è partita la fase 2, quella dedicata ai possessori di fidelity card, ma sorprendentemente nella stessa giornata i biglietti sono terminati. Dunque, non vi sarà una terza fase di vendita, sono bastate le prime due per andare sold out.

“Letteralmente polverizzati i tagliandi dai tifosi fortunati ad acquistarli dopo le lunghe code online di cui vi abbiamo parlato nelle scorse ore. Come prevedibile, l’atmosfera al Maradona il prossimo 3 ottobre sarà pazzesca, da Champions League”.

