La Gazzetta dello Sport – Osimhen è conteso ai massimi livelli: ma senza rinnovo il suo valore calerà.

L’edizione odierna del quotidiano, lancia l’allarme su Victor Osimhen. Il bomber azzurro “appartiene ad un’altra galassia”, esordisce così il quotidiano, evidenziando l’urgenza, da parte del Napoli, di fargli firmare il rinnovo. “È un centravanti conteso ai massimi livelli. Ci hanno provato gli arabi, lo seguono diverse squadre di Premier, Arsenal e Chelsea in prima battuta. De Laurentiis deve affrettarsi a chiudere il rinnovo di contratto, per evitare che nell’estate del 2024, a una anno dalla scadenza, il prezzo di Osimhen si abbassi.

Nella sosta ha segnato tre gol con la Nigeria nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa. L’avversario non era dei più complicati, Sao Tomé e Principe, 6-0 il risultato, però l’impressione è stata la solita, di un attaccante debordante, non arginabile di testa e nello spazio. Ha raggiunto il livello degli eletti del ruolo, può guardare negli occhi Haaland, Kane, Lewandowski, per citare tre califfi del ruolo, e in Serie A, quanto a gol e a capacità di futuro, per ora gli tiene testa soltanto Lautaro Martinez”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

FOTO – Biglietti Napoli-Real Madrid: gli ultimi posti disponibili

Gilardino: “Contro i campioni d’Italia: concentrati al 200%, vogliamo punti”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Francesco Totti e Noemi Bocchi, l’ultimo mare della loro estate è da veri innamorati