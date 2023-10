Napoli-Real Madrid, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto

All’indomani di Napoli-Real Madrid, La Gazzetta dello Sport ha analizzato qualche dettaglio della gara di Champions League.

Ieri sera Napoli e Real Madrid si sono sfidati allo Stadio Diego Armando Maradona ed il match è terminato con il punteggio di 2-3 a favore dei Blancos.

La Gazzetta dello Sport ha analizzato il terzo gol del club spagnolo: secondo il quotidiano quest’ultimo è partito da un calcio d’anglo che non avrebbe dovuto esserci. Il pareggio dunque sarebbe stato il risultato più giusto, considerando anche il fatto che le due squadre hanno giocato ad un pari livello.

Ecco quanto riportato in merito:

“Osimhen lanciato da Zielinski è contrastato da Nacho che in scivolata respinge il suo tiro di piede e poi la palla finisce sul braccio. Il Var richiama l’arbtiro Turpin che va a vedere e concede il rigore. Ma siamo oltre il limite: Nacho e Osi sono vicinissimi. Il gol di Valverde (in realtà si tratta di una autorete del portiere del Napoli, Alex Meret) nasce dagli sviluppi di un corner che non c’era, perché Rudiger aveva commesso fallo su Olivera spingendolo platealmente.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Politano dopo Napoli-Real Madrid: “Resta tanta amarezza”

Napoli-Real Madrid, le parole di Garcia dopo la gara

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Materazzi duro contro Lukaku