Milan-Napoli, Osimhen non ci sarà.

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, fa un punto sulle condizioni di Victor Osimhen.

Stando quanto riportato dal quotidiano, l’attaccante numero 9 del Napoli non ha ancora il via libera da parte dei medici per indossare la maschera in carbonio e Kevlar. Con i rossoneri non ci sarà, così come per Koulibaly, il rientro è previsto per gennaio.