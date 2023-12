Napoli, report allenamento ed ultime sugli infortunati

La SSC Napoli ha reso nota la seduta odierna di allenamento presso il Konami Training Center di Castel Volturno.

Anche nella giornata il Napoli è sceso in campo per la quotidiana seduta di allenamento in vista della sfida contro la Juventus.

D seguito il comunicato su quanto accaduto in campo:

“Il Napoli si è allenato questo pomeriggio all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma venerdì all’Allianz Stadium per la 15esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è allenata sul campo 1 sotto la pioggia incessante ed un clima molto rigido, iniziando la sessione con riscaldamento e lavoro tecnico. Successivamente coloro che hanno giocato domenica dal primo minuto hanno svolto lavoro di recupero. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una partita a campo ridotto. Terapie per Olivera. Mario Rui e Zanoli hanno fatto allenamento personalizzato in campo.”

Fonte foto in evidenza: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Palmeri: “È Lobotka che dà colpo d’anca a Lautaro: i media accattoni di consenso”

Dopo Napoli-Inter: arriva il provvedimento per l’arbitro Davide Massa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’Inter di LAutaro vince contro il Napoli di Osimhen