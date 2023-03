Napoli, report allenamento: Raspadori tra palestra e campo

La SSC Napoli ha riportato il report della seduta odierna di allenamento, soffermandosi in particolare sulla situazione di Giacomo Raspadori.

La SSC Napoli ha riportato le ultime sull’allenamento della squadra sottolineando anche le condizioni di Giacomo Raspadori dopo l’infortunio avvenuto lo scorso 14 febbraio. L’attaccante, come si evince dal report della seduta, si è allenato tra campo e palestra e dovrebbe tornare a disposizione per la sfida contro il Torino.

Di seguito il report della SSC Napoli:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro l’Atalanta in programma sabato 11 marzo al Maradona per la 26esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una partita a campo ridotto, circuito di forza e lavoro tattico. Chiusura di seduta con partita a tema. Raspadori ha svolto lavoro in palestra e allenamento personalizzato in campo.”

📌 Report allenamento https://t.co/FbwVl6RNqc — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 7, 2023

Fonte foto: Instagram, @giacomo.raspadori

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIc

Osimhen, dichiarazione a sorpresa su Spalletti: le parole del nigeriano

De Laurentiis: “Vi tolgo ogni dubbio, tifo Napoli: vi dico il motivo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici