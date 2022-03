Napoli, rivoluzione in estate: il club non rinnoverà il contratto di Mertens

La Gazzetta dello Sport – Napoli, rivoluzione in estate: il club non ha intenzione di rinnovare il contratto di Dries Mertens.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, la prossima estate per il Napoli sarà rivoluzione: oltre a Lorenzo Insigne, ci saranno altri addii. Tra questi, a quanto pare, si dovrà fare i conti con quello di Dries Mertens. Il club, secondo le ultime indiscrezioni, non sarebbe intenzionato a rinnovare il contratto del belga in scadenza (così come per Ospina, Malcuit e Ghoulam).

