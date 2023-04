Corriere della Sera – Napoli-Salernitana, ADL insiste: vuole spostare la gara a domenica.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulla richiesta di De Laurentiis, ovvero di spostare da sabato a domenica Napoli-Salernitana. La richiesta nasce dall’idea di voler tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza, per prevenire eventuali episodi incresciosi, dovuti al caos che la gara potrebbe generare.

“Questa la richiesta fatta ieri da alcuni consiglieri comunali di Napoli al sindaco Gaetano Manfredi. Sollecitazioni supportate dal presidente Aurelio de Laurentiis, su indicazione del Prefetto Claudio Palomba. La sintesi: giocare in contemporanea a Inter-Lazio, le due partite che potrebbero regalare l’aritmetica certezza dello scudetto a Spalletti entrambe alle 12.30. Una proposta che il Comune non ha esteso alla Lega calcio. Domani ci sarà un incontro in Prefettura sull’ordine pubblico in vista dell’atteso, infuocato, weekend: in quella sede sarà valutata la possibile richiesta di rinvio della partita, che resta difficile. La Lega è contraria a spostare la gara, anche perché martedì il Napoli gioca a Udine nell’anticipo dell’ultimo turno infrasettimanale della stagione. Ci sarebbe quindi un solo giorno di riposo tra l’eventuale Napoli-Salernitana di domenica e la partita con l’Udinese. Da qui il «no» al possibile posticipo della gara. Ma il forcing di de Laurentiis potrebbe far cambiare velocemente la situazione”.

